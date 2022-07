El subsecretario general del Despacho Presidencial, Beder Camacho, negó haber tenido algún tipo de influencia o haber apoyado en la fuga de Bruno Pacheco, contra quien pesa una orden de prisión preventiva y quien se entregó ante la fiscalía para colaborar en las investigaciones tras cuatro meses en la clandestinidad.

Según informó El Comercio, durante su testimonio ante los fiscales del equipo especial anticorrupción encabezado por Marita Barreto, Pacheco dijo que Camacho, por órdenes de Pedro Castillo, contribuyó en su huida de las autoridades.

“Estoy tan sorprendido como muchas personas. Ahorita, mientras no se lea y no se conozcan las declaraciones de Bruno Pacheco, todos están con eso, con dichos, que tengo una fuente, otra fuente. Pero estoy tranquilo, yo no he apoyado ninguna fuga, no tengo medios suficientes”, declaró este martes 26 de julio a Exitosa.

“No lo haría porque sé que es un delito de obstrucción a la justicia y, si hubiera sabido que Bruno Pacheco estaba en un lugar, era mi obligación como peruano y como ciudadano dar información”, agregó.

Beder Camacho también rechazó ser el “hombre en las sombras” o una suerte de “cajero” del jefe de Estado, y aseguró que es un funcionario público que ha actuado con transparencia y que desde que asumió el cargo en noviembre del 2021 no se han llevado a cabo reuniones cuestionables en Palacio de Gobierno.

“Beder Camacho no está inmerso en ningún delito, estoy tranquilo. Siempre he trabajado de manera transparente [...] Me gustaría que la fiscalía haga un peritaje contable de mis ingresos y egresos, están tas con tas. No tengo signos de riqueza y no he aprovechado un sol del erario nacional”, manifestó.

“[Si Bruno Pacheco ha dicho eso está mintiendo?] Claro, estaría mintiendo. Yo estoy presto. Si a mí me llama la Fiscal de la Nación en este momento, yo me presento en este momento. No me voy a esconder, porque no tengo nada que ocultar [...] No he cometido un delito, no voy a encubrir nada”, concluyó.

