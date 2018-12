Becerril: Rechazo tajantemente denuncia y fiscal tiene obsesión por incriminarme

El congresista Héctor Becerril, de Fuerza Popular, negó tener algún vínculo o nexo con la organización criminal “Los Temerarios del Crimen”, como aseguró la Fiscalía de Chiclayo, y dijo que se someterá a todas las investigaciones del caso.

“Rechazo tajantemente que yo haya tenido que ver con algún acto delictivo de esta supuesta organización criminal liderada por el ex alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel”, expresó en Canal N.

Indicó que como parte de su función de representación, los legisladores conocen a todos los alcaldes provinciales y distritales de sus respectivas regiones

“El problema acá es que cuando algunas personas caen en algunos hechos delictivos, se acogen a esta colaboración eficaz y para mejorar su posición en el proceso, sindican e inmiscuyen a personas que no tienen nada que ver en estos temas”, remarcó.

Becerril acusó al fiscal de Chiclayo Juan Carrasco Millones de tratar de involucrarlo en hechos delictivos y formalizó una investigación en su contra por sus presuntos vínculos con Los Wachiturros de Tumán, sin pedir el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.

El legislador fujimorista indicó que ha interpuesto una querella y dos denuncias penales contra el fiscal Carrasco Millones, a quien acusó de tener una “obsesión” por incriminarlo en diversos casos.

Finalmente, Becerril le pidió “pensar un poquito más” a su colega César Vásquez (Alianza para el Progreso), quien lo sindicó de estar detrás de la acusación hecha por el fiscal Juan Carrasco contra varios congresistas.

“Yo me someto a todas las investigaciones, como siempre me he sometido. Yo creo que si hay algún tipo de denuncias, tienen que investigarse, pero que sean serias y objetivas. Ahora cualquier sindicación de cualquier colaborador eficaz, inmediatamente, sin mediar un paso más, se pide la detención preliminar y detención preventiva. Eso no es correcto”, enfatizó.

Cabe indicar que el fiscal Carrasco aseguró que Antonio Becerril, hermano del congresista, entregó dinero al burgomaestre a cambio de una obra de S/ 11 millones, entregada a la empresa Castro Construcciones CMV y otras constructoras.

Refirió que Wilfredo Becerril, otro hermano del parlamentario fujimorista, pidió “el 5% de la obra para ellos”, luego de que se lograra incluir el proyecto en el presupuesto del año 2016.