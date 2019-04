Héctor Becerril: Móvil del asesinato de mi asesor sería robarle dinero de las tarjetas

El congresista Héctor Becerril, de Fuerza Popular, aseguró que se ha comunicado con el ministro del Interior, Carlos Morán y con el general de la Policía Nacional Juan Sotil, quien tiene a cargo la investigación de la muerte de Igor García Nieto, a fin de brindarles detalles sobre el presunto móvil del asesinato del trabajador de su despacho.

Según indicó el legislador, ladrones habrían realizado transferencias de dinero de las cuentas del fallecido hasta el último martes, día en que su cuerpo fue encontrado en la Morgue Central de Lima.

“Ayer mismo me he comunicado con el ministro del Interior, me he comunicado con el general Sotil, que tiene a cargo las investigaciones y he dado indicios que hemos averiguado nosotros, que no puedo decir porque está en investigación, pero son gente que lamentablemente han estado sacando dinero, moviendo dinero de Igor García”, afirmó en entrevista con ATV.

“Son gente que lo han subido en el carro, ladrones. Dicen que no tiene golpes, yo he visto que tiene golpes, parece que le han pegado para sacarle las claves [de las tarjetas]. Hay movimientos del domingo y el lunes de su cuenta, de ayer [martes] también, de su cuenta de ahorros. Entonces, el móvil para mí ha sido un robo y lamentablemente lo han asesinado”, agregó.

En ese sentido, Héctor Becerril rechazó estar involucrado en la muerte del trabajador de su despacho, así como descartó que lo haya despedido del cargo de técnico que este asumía.

“Rechazo tajantemente esas expresiones [que me acusan], esas informaciones tendenciosas. Niego tajantemente y lo dije ayer, que él no ha sido despedido, fue una rotación de trabajo”, dijo.

Como se recuerda, Héctor Becerril envió el lunes un memorándum a la Oficina de Recursos Humanos del Congreso para informar que García Nieto dejaría de ser técnico de su despacho desde ese mismo día.

“Nunca lo saco de mi despacho, lo que pasa es que no quieren entender […] El viernes nos reunimos y conversamos del tema, él ya lo sabía [que sería rotado de posición]. Ahí es cuando Igor García me pide permiso tres días, lunes, martes y miércoles, que no iba a laborar y el jueves se iba a hacer cargo del nuevo puesto, del puesto de auxiliar que estoy manifestando que ya quedaba para él”, explicó.