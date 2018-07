Jaime Bayly sobre Keiko Fujimori: "Pensé que se iba a desmarcar de su padre"

Frontal y directo. El periodista Jaime Bayly señaló que pensaba que Keiko Fujimori“se iba a desmarcar” de la imagen autoritaria del gobierno de padre, el exmandatario Alberto Fujimori. Lamentó, en esa línea, que no lo haya hecho y dijo “estar harto del fujimorismo”.

“Pensé que Keiko se iba desmarcar de su padre, que fue un dictador, pero no lo ha hecho. Ahora estoy hasta las narices del fujimorismo, y me duele que me digan fujimorista, yo nunca he sido fujimorista”, sostuvo en una entrevista para RPP.

Jaime Bayly explicó que su apoyo a Keiko Fujimori nació a raíz del miedo que le producía el hecho de que Ollanta Humala tenga un gobierno como el de Hugo Chávez en Venezuela.

Asimismo, reveló que cuando tuvo la intención de postular a la presidencia el año 2011, el entonces representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, le ofreció su apoyo.

“Cuando tuve la intención de postular a la presidencia el 2011, el señor [Jorge] Barata en el Club Nacional me ofreció apoyarme en toda mi campaña”, señaló. Finalmente, no descartó volver a la televisión peruana con su programa El francotirador.

“Tendría que ser para el 2021, en una coyuntura electoral y ahí quienes piensan que soy fujimorista se van a llevar una sorpresa”, precisó. “Tengo una relación adúltera y furtiva con el Perú. Siempre que he tratado de volver, he fracasado”, añadió entre risas.