Rosa Bartra: "El presidente se entretiene en mentir respecto a demoras que no existen"

La congresista Rosa Bartra, de Fuerza Popular, presidenta de la Comisión de Constitución, aseguró que el presidente Martín Vizcarra “se entretiene en mentir” respecto a una demora en el debate de los proyectos de la reforma política presentados por el Ejecutivo.

“¿Congelamiento, demora, obstrucción? Creo que solamente en la imaginación del presidente (Martín Vizcarra) que no puede ver la realidad. Además, no puede resolver el problema de los agricultores, no puede resolver problemas en salud, educación, pero se entretiene en mentir respecto a una demora que no existe”, destacó ante la prensa.

La congresista indicó que el recientemente aprobado cronograma del grupo de trabajo que lidera, contempla proyectos de reformas constitucional, política y electoral. Agregó que este calendario debería culminarse el 2 de julio.

“En este cronograma están las reformas constitucionales, están las reformas políticas y están las reformas electorales. Está contemplado terminar todo el 2 de julio”, refirió.

Como se recuerda, la Comisión de Constitución aprobó ayer con los votos de Fuerza Popular y el Apra un cronograma para el debate de la reforma política y electoral sin priorizar los proyectos que el Ejecutivo entregó hace un mes.

Por la mañana, el presidente Martín Vizcarra cuestionó las demoras en el debate de los proyectos de la reforma política presentados por el Ejecutivo al Congreso y solicitó se pongan en agenda.

En ese sentido, la congresista indicó que el mandatario persiste en “enfrentar” al Parlamento, dándole a la población la imagen de que están obstruyendo el avance.

“Insisten en enfrentar, una percepción que ellos quieren poner en la población con respecto a que el Congreso no trabaja o que el Congreso obstruye”, manifestó.

Finalmente, Rosa Bartra explicó que el procedimiento que se deberá seguir en la comisión es la elaboración de dictámenes en los paquetes de iniciativas que se han presentado y destacó que no solo cuentan con los 12 proyectos del Ejecutivo sino también con más de 200 proyectos de organismos electorales y de congresistas de otras bancadas.