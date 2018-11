Rosa Bartra: "No encontramos evidencias que vinculen a García con actos de corrupción"

La presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, descartó cualquier tipo de blindaje de parte de este grupo de trabajo al no colocar al ex presidente Alan García en el informe final. Según explicó, no se encontraron evidencias que vinculen a García con los actos de corrupción que se investigaron.

“Tengo que rechazar la palabra blindar. Eso no ha existido en ningún acto de la comisión, ningún acto de la comisión ha sido el resultado de algo que siquiera se pueda parecer al blindaje”, afirmó en declaraciones a ATV.

En ese sentido, precisó que para incluir al ex mandatario se necesitaba haber encontrado algún indicio de que exista una vinculación con actos de corrupción. Sin embargo, esto no sucedió.

“Necesitamos evidencia de que ha existido una vinculación con un acto de corrupción vía coima, soborno o dádiva que hubiese tenido el presidente para vincularlo, como por ejemplo hemos encontrado con otros ministros”, afirmó.

Asimismo, Rosa Bartra explicó que Enrique Cornejo, quien fue ministro de Transportes y Comunicaciones durante la gestión de Alan García, firmó un refrendo ministerial en el cual se atribuye toda la “responsabilidad civil y penal” en la ejecución de la Línea 1. Por esta razón, es a él a quien se recomienda investigar en el informe final.

“El refrendo es una firma que pone un ministro en un dispositivo como un decreto de urgencia o un decreto supremo. Cuando se firma este acto de refrendo lo que se hace es atribuir responsabilidad civil y penal al ministro y excluye inmediatamente al presidente”, dijo.

La legisladora fujimorista reiteró que el grupo de trabajo no ha blindado a nadie y manifestó que “hemos tratado de que esta comisión tenga objetividad”. Finalmente, dijo que Alan García fue investigado “igual que el resto”.

La congresista Rosa Bartra comenzó a exponer ante el pleno del Congreso este lunes 5 de noviembre las conclusiones del informe final de la Comisión Lava Jato. Posteriormente, se someterá al debate y al voto el documento si es que procede o no su aprobación.