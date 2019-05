Bartra: decir que todo "está claro" en la muerte de García no habla bien de Del Solar

La congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular) aseguró que “hay situaciones” por las que el ministro del Interior, Carlos Morán, debe responder en el Legislativo respecto a la diligencia de detención preliminar que se debía cumplir con el fallecido ex presidente Alan García el pasado 17 de abril.

Bajo ese concepto, indicó que manifestar que “todo está claro” en este tema no habla bien del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, quien el último miércoles consideró que se busca “distraer a la opinión pública”.

“Creo que tratar de cerrar la puerta y decir que todo está claro alrededor de eso no dice bien de alguien que está ahí como vocero del Poder Ejecutivo y tiene que garantizar la democracia y la independencia de poderes”, manifestó Rosa Bartra en entrevista con RPP.

El último miércoles, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, opinó que con la convocatoria de Morán a la Comisión de Defensa, presidida por Jorge del Castillo (Apra), se está “distrayendo energías constructivas para cambiar este país, para distraer a la opinión pública de un proceso de justicia que todos los peruanos debemos apoyar”.

“El ex presidente Alan García lo podemos decir ahora porque hay una carta que él dejó que lo deja muy claro y porque hemos visto imágenes donde él tenía un arma en las manos tomó la decisión de quitarse la vida cuando la justicia tocó su puerta. Eso es un hecho objetivo, no distraigamos a la opinión pública y no distraigamos el trabajo de la justicia y del propio Ejecutivo”, sostuvo en conferencia de prensa.

“En democracia, y estamos en una o por lo menos quiero creer que es así, los poderes son independientes y se respetan […] Para nosotros como Poder Legislativo, hay situaciones que el ministro del Interior debe aclarar en una operación en la cual aparentemente, de acuerdo a lo que he escuchado, habrían existido irregularidades”, dijo Rosa Bartra.

Finalmente, señaló que se deben conocer “todas las luces de qué ocurrió en esa diligencia” que terminó con el suicidio del ex presidente, quien era investigado por el delito de lavado de activos en el marco del caso Lava Jato.

“Está claro que el ex presidente está muerto y que deben haber todas las luces alrededor de qué ocurrió en esa diligencia, si fue de allanamiento, si fue de prisión preliminar, si se le informó, si se garantizó su seguridad, si las personas acudieron ahí cumpliendo los estándares de operaciones de este tipo”, sostuvo.