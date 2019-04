Las Bambas: cardenal Barreto pide transparencia y recuperar el diálogo

El cardenal Pedro Barreto afirmó que la presencia de la Iglesia Católica en la reunión entre los representantes del Gobierno y de la comunidad de Fuerabamba por la situación con la minera Las Bambas es la respuesta al deseo de facilitar el diálogo y confiar nuevamente en el país.

“Tenemos que desatar el nudo que nos impide vivir en familia. ¿Cómo recuperamos la confianza? Mediante el diálogo, la sinceridad, la conversión personal y comunitaria, de no hablar cosas que no sentimos ni pensamos, o no buscar los intereses personales”, remarcó.

En diálogo con Radio Nacional, el religioso pidió transparencia a las partes y recuperar el dialogo entre los tres sectores en conflicto.

“A veces se torna un diálogo de sordos, no solo de parte del Ejecutivo, sino de parte del pueblo, de la empresa y la Iglesia siempre está bien dispuesta para colaborar en fortalecer las conversaciones y la unión de todos los peruanos”, aseveró.

En ese sentido, Barreto consideró “importante” que las autoridades recuerden situaciones similares en épocas anteriores para llegar a una “oportuna” solución en el tema de Las Bambas.

“Perú como país tiene que aprender de la historia porque son muchas heridas por los enfrentamientos. La población debe reunirse por el bienestar de todos”, subrayó.

Enfoque de género

De otro lado, el cardenal anunció que la próxima semana la Iglesia Católica se pronunciará sobre el fallo del Poder Judicial, que rechazó en todos sus extremos la demanda de acción popular interpuesta contra el concepto de enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica.

No obstante, Barreto reiteró que Dios creó al varón y la mujer a su imagen y semejanza, y son complementarios, y eso es algo que se debe respetar.

“Aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas, tenemos que respetar [la ley] y lo que dice el mismo Jesús, den al César lo que es del César, refiriéndose al poder político, y den a Dios lo que es de Dios”, sentenció.