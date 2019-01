Ávalos: "Chávarry me dijo que la culpa es mía por no callar a Pérez"

La fiscal suprema Zoraida Ávalos reveló que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, le dijo que la actual situación del Ministerio Público era su “culpa porque no ha callado” al fiscal José Domingo Pérez.

En un reportaje del programa “Cuarto Poder”, la magistrada narró que Chávarry se lo dijo casi al finalizar la Junta de Fiscales Supremos y recordó que en varias oportunidades le pidió que dé un paso al costado y renuncie.

“Estábamos tocando el caso del doctor José Domingo, y [me dice] que la culpa es mía porque yo no le he jalado las orejas o no lo he callado. Y yo le digo: un momento, en mi resolución ha quedado claro que el tema de control interno, el control disciplinario no está para la defensa de los intereses personales. El control interno tiene que ver con la defensa de principios, del interés público, de la institución, no para intereses personales”, señaló Ávalos.

“Pero yo no podía callarlo, él tiene el legítimo derecho a la expresión, a su libertad de expresión y de opinión. El doctor José Domingo tiene su estilo, puede no gustarle a muchos pero, yo siempre digo, lo importante son los resultados. Hablan por sí solos”, agregó.

Ávalos y el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez reiteraron que Chávarry debe renunciar “por el caos y el desconcierto”. Incluso la magistrada señaló que el máximo representante del Ministerio Público no hizo ninguna autocrítica en la reunión.

Él no ha hecho ninguna autocrítica. La culpa siempre es de todos. La culpa es de la prensa, la culpa es de los caviares, la culpa es de la junta que no ha trabajado en equipo con él, hay una campaña. Entonces, yo le digo: ‘disculpe, pero yo no veo en su discurso ningún mea culpa’ (…) Hubiera sido más dable, más digno, que él salga y públicamente pida perdón por la resolución emitida el 31 de diciembre”, refirió.