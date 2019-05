Augusto Rey sobre correos con OAS: "No tengo ningún reparo que sean investigados"

Augusto Rey, exregidor de la gestión de Susana Villarán en la Municipalidad de Lima, aseguró que los correos electrónicos difundidos el fin de semana que mostraron conversaciones entre él y la empresa OAS fueron descontextualizados, por lo que no teme que estos sean objeto de investigación.

“Los correos son transparentes y de una cuenta pública […] No le tengo reparos a la investigación ni a la búsqueda de la verdad […] Ese no es el problema. El problema es que se busque deslegitimar un trabajo concreto en un contexto particular en el marco de un contrato”, declaró a RPP.

Augusto Rey aseguró que los correos con OAS los envió como asesor de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada para exigir desembolsos relacionados a compromisos de la empresa asumidos en los contratos.

“Otras personas probablemente hacen este tipo de trabajos de gestión constante con una empresa que tiene un contrato de alianza público-privada con la municipalidad. Sí reconozco que el contexto se presta para suspicacias y sospechas, pero eso no me quita la indignación de que se descontextualice”, señaló.

Según el exregidor, sacar de contexto este intercambio de mensajes es algo “gravísimo” que distorsiona y afecta a las personas que no están siendo denunciadas por nada.

“Cuando se habla de un pago, estoy absolutamente seguro que, con un mínimo grado de investigación, se puede cotejar que es un pago a la Municipalidad de Lima en el marco del contrato de concesión, probablemente para Río Verde, probablemente para la liberación de áreas, probablemente para cumplir obligaciones contractuales. Sacar de contexto es gravísimo porque se están leyendo correos de manera distorsionada y aislada cuando es evidente que es una coordinación laboral en el cumplimiento de un contrato, nada más”, manifestó Rey, quien está en Londres desde hace unos ocho meses.