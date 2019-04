Miguel Atala: "Me encuentro consternado y no me explico por qué se ordena mi detención"

El ex vicepresidente de Petro-Perú, Miguel Atala Herrera, afirmó sentirse “consternado” y dijo desconocer las razones por las cuales la fiscalía solicitó su orden de detención preliminar por diez días en el marco del caso Odebrecht.

Durante la audiencia en la que se evalúa el recurso de apelación de los implicados en la investigación, entre los que se encuentran su hijo Samir Atala y el ex secretario de la Presidencia del segundo gobierno de Alan García, Luis Nava, Miguel Atala aseguró que ha participado de todas las diligencias en las que ha sido citado y continuará apoyando la investigación.

“Quiero manifestarles que me encuentro consternado y no me explico por qué se ordena mi detención habiendo colaborado y habiéndome yo apersonado antes que a mí se me cite en la fiscalía. Apenas salió el aviso en el diario, yo me he apersonado, entregando todo tipo de documentos, hemos entregado peritajes contables, pruebas grafotécnicas de los libros de actas, a pesar de todo es bueno que conozcan que mis bienes están todos incautados”, dijo Miguel Atala.

Asimismo, aseguró que nunca ha residido fuera del país y no cuenta con doble nacionalidad por lo que no tiene riesgo de fuga, ya que además su familia vive en el Perú.

“Nunca he residido fuera de mi país, no tengo doble nacionalidad y además vivo en la misma casa hace 47 años. Estoy casado con la misma mujer hace 49 años y tengo mis hijos y mis nietos, por lo que yo no podría moverme sin poder vivir con mi familia, o sea que realmente lo último que yo haría sería salir del país”, afirmó.

En ese sentido, aseveró que no existe ninguna intención de su parte de obstaculizar la investigación por el presunto delito de lavado de activos y colaborará durante todo el proceso.

“Yo no creo que haya obstaculizado las investigaciones ni nunca lo haré. Cuenten conmigo para cada vez que me necesiten, para todas las preguntas que quieran y tendrán siempre una sola respuesta que será la verdad”, dijo.

La fiscalía le atribuye a Miguel Atala el delito de lavado de activos por, supuestamente, haber recibido en una cuenta creada en la Banca Privada de Andorra (BPA) $1’312,000 que fueron transferidos por Odebrecht, durante el segundo gobierno de Alan García.

Samir Atala responde

Samir Atala, hijo de Miguel Atala, quien también está comprometido en esta investigación y cumple con una detención preliminar por diez días, expresó su consternación por formar parte de un proceso del que según aseguró no tiene nada que ver.

“Me siento bastante consternado porque primero que jamás en mi vida he participado en el sector público, no conozco el sector público y jamás me he relacionado con gente de este sector porque siempre he estado en el sector privado. Yo no entiendo cómo me pueden decir que soy parte de una organización criminal cuando no he tenido relación con ninguna de las personas a las que se está investigando”, refirió.

Asimismo, aseguró que se encuentra a disposición de la justicia, que su pasaporte se encuentra vencido desde el pasado 14 de abril y no tiene intenciones de renovarlo ya que lo que busca es esclarecer que no tuvo participación en los hechos que se le imputan.