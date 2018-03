Así increpó Maritza García a Moisés Mamani por "kenjivideos"

La congresista Maritza García increpó a Moisés Mamani en el Parlamento por haber grabado a escondidas los ‘kenjivideos’, que originaron la crisis política que causó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia de la República.

En un video difundido por ‘Cuarto Poder’ y grabado por la parlamentaria, ella le reclama a Mamani por supuestamente haber “traicionado a Kenji Fujimori”.

“Dios te juzgará amigo, porque eso no se hace. Tú no has debido grabar a tus compañeros, sino denunciar al fiscal. (…) ¿Por qué cortas el video? (…) ¿Por qué traicionas a Kenji?, ¿qué te hizo él?”, le increpa García a Mamani.