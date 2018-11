Richard Arce: "El Apra quiere tapar el informe de minoría de Humberto Morales"

El vocero de Nuevo Perú, Richard Arce, acusó a los congresistas de la Célula Parlamentaria Aprista de querer silenciar el informe que elaboró Humberto Morales, de Frente Amplio, en el cual se considera, a diferencia del documento final de la Comisión Lava Jato, que hay indicios que involucran al ex presidente Alan García en los pagos de coimas de Odebrecht.

“El Partido Aprista, lo que ha estado haciendo desde que se anunció el informe de la Comisión Lava Jato, en el que queremos conocer la verdad, es bloquear el informe de minoría del congresista Humberto Morales”, señaló Arce en declaraciones a RPP.

Según el portavoz de Nuevo Perú, cuando los parlamentarios hablaron de la necesidad de investigar a Alan García, el Apra ha enviado cartas notariales, ha bloqueado el informe de minoría de Humberto Morales y ahora busca sancionar a su colega de bancada Manuel Dammert por hablar de un informe periodístico.

“Nosotros no tenemos ninguna intención de bloquear el informe de Lava Jato. Somos hidalgos en reconocer que hubo importantes hallazgos en temas importantes como Alejandro Toledo, Susana Villarán, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, pero hay vacíos en dos temas determinantes: el tema Alan García y Keiko Fujimori”, manifestó Richard Arce.

En respuesta, el congresista del Apra Javier Velásquez Quesquén acusó a las bancadas del Frente Amplio y Nuevo Perú de querer bloquear el debate del informe final de Lava Jato a través de mentiras y agravios.

“Esos actos de indisciplina no se pueden cubrir diciendo que (Manuel Dammert) leyó un papel. Sí fueron palabras ofensivas y no las voy a reproducir. Él ha dicho que hay cuentas en Andorra y eso no hay. Lo veremos en la Comisión de Ética porque eso es mentir”, señaló el parlamentario en RPP.

Una discusión entre Manuel Dammert y Jorge del Castillo originó que el debate en el pleno fuera suspendido en dos oportunidades y que se convoque a la Junta de Portavoces.

La Mesa Directiva, por este incidente, decidió pedir una sanción de 120 días de suspensión contra Dammert por no haber retirado frases a pedido de Del Castillo.