Mercedes Araoz sobre bancada PPK: "No creo que haya más renuncias"

La vicepresidenta Mercedes Araoz (Peruanos por el Kambio) descartó que se vayan a producir más renuncias dentro de la bancada oficialista en los próximos días.

“No creo que haya renuncias, espero que no haya sorpresas”, afirmó la legisladora a la prensa.

La vicepresidenta y congresista oficialista indicó que, tras la elección de las nuevas vocerías asumidas por los congresistas Jorge Meléndez (titular) y Ana María Choquehuanca (alterna), espera que el trabajo sea más cohesionado.

“Estamos trabajando en cómo asignamos mejor las tareas dentro del equipo de congresistas. Yo espero que en ese trabajo podamos tener una mejor cohesión y una sola voz en muchos temas”, sostuvo Araoz.

Mercedes Araoz también manifestó que los problemas al interior de la bancada se dieron porque el equipo de congresistas estuvo muy disperso.

“El tema de la vocería, no hablo de la persona en particular, hablo de los liderazgos dentro del equipo, hemos estado muy dispersos”, dijo cuando se le preguntó sobre la labor del ex portavoz titular de PpK Gilbert Violeta.

En los últimos días, los legisladores Guido Lombardi, Salvador Heresi y Patricia Donayre presentaron su renuncia a la bancada, luego de sostener discrepancias con el entonces vocero titular, Gilbert Violeta.

Estos alejamientos desencadenaron la renuncia de Violeta a la vocería de la agrupación oficialista y, posteriormente, a la presentación de su renuncia a la presidencia del partido Peruanos por el Kambio, cargo que ejercía desde el 2016, cuando el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski pidió licencia para asumir la jefatura de Estado.