Araoz: denuncia de Chávarry se archivará porque acusación no es clara

La vicepresidenta Mercedes Araoz se mostró confiada en que la denuncia constitucional presentada por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, contra ella, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y otros congresistas, será archivada.

“La denuncia se archivará, no está claro lo que me están acusando. No debe saber mucho de leyes”, expresó en RPP TV, donde indicó que la denuncia presentada por Chávarry “no está bien fundamentada”.

“Creo que la van a archivar. Como la piden, la [denuncia constitucional la] van a devolver porque no está claro de qué me están acusando. Si no la devuelven, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no puede admitir una acusación que no está fundamentada, allí estamos hablando del absurdo, del acusar por acusar”, anotó.

Sobre Chávarry, Mercedes Araoz remarcó que “es una persona con ganas de fastidiar” a la gente del entorno del gobierno del presidente Martín Vizcarra, a fin de “distraer la atención”.

“Me parece un actuar político, malintencionado. No me cambiará el voto [en la denuncia constitucional contra Chávarry] por las amenazas. Yo voto a conciencia. No me puede evaluar porque está actuando de manera política”, sentenció.

Como se recuerda, a Araoz Fernández, en su condición de ex primera ministra, se le imputa ser autora de los presuntos delitos de cohecho activo genérico impropio y tráfico de influencias agravado en agravio del Estado.

La denuncia constitucional fue presentada por Chávarry por el presunto caso de compra de votos para evitar la vacancia del exmandatario, quien renunció al cargo en marzo pasado.