Mercedes Araoz: es un absurdo total, no ofrezco obras y no conozco al alcalde de Chiclayo

La congresista Mercedes Araoz, de “Peruanos por el Kambio”: negó estar involucrada en la red de corrupción de la organización criminal “Los Temerarios del Crimen”, como aseguró el Ministerio Público de Chiclayo.

“Es un absurdo total, yo no tengo vínculo con ninguna empresa y menos ofrezco obras. No tengo idea de lo que está hablando el alcalde de Chiclayo”, expresó la también vicepresidenta de la República a Canal N.

Si bien señaló que probablemente habló con el alcalde de Chiclayo en las reuniones con los burgomaestres de todo el país, no recuerda su cara.

“Una vez viajamos a Chiclayo e hicimos una visita con un montón de gente recorriendo obras. De allí no recuerdo más. Jamás se me ocurre ofrecer obras porque no conozco a nadie en construcción”, aseveró.

Araoz Fernández remarcó que no es su función hablar de obras y remarcó que no está preocupada por la versión difundida por el fiscal Juan Carrasco durante la audiencia de prisión preventiva contra los integrantes de “Los Temerarios del Crimen” en Chiclayo.

“No tengo relación con nada de lo que están diciendo. Me someto a la justicia, no tengo idea de lo que están hablando”, sentenció la parlamentaria.

Como se recuerda, la Fiscalía de Chiclayo vinculó a Araoz a una llamada realizada por Javier Velásquez Quesquén a la vicepresidenta, donde el congresista aprista la pone en contacto con el detenido alcalde David Cornejo para que le diga que “todo está bien” y puedan seguir adelante con el tema de las obras en Chiclayo.

El fiscal citó las declaraciones del colaborador eficaz ‘El moralista’, quien afirmó que Velásquez Quesquén pidió al alcalde Chiclayo adjudicar obras a un amigo constructor, a quien el mismo Velásquez llevó a su despacho edil.

Vásquez se someterá a todas las investigaciones

Por su parte, el congresista César Vásquez (Alianza para el Progreso) negó tajantemente la versión del fiscal Juan Carrasco y la calificó de “patraña”.

“Quiero pensar que es una vil venganza de alguien que tiene relación con el fujimorismo, alguien que tiene vínculos con Héctor Becerril. Sería un pésimo mensaje que se trate de incriminar a quienes los hemos enfrentado públicamente”, expresó.

En Canal N, Vásquez negó tener cualquier amistad con el detenido alcalde David Cornejo, mucho menos haber hablado con él ya sea personalmente o por teléfono. También descartó haberlo ayudado en alguna gestión especial.

Finalmente, el legislador de APP aseguró que se someterá a todas las investigaciones judiciales y de la Fiscalía, incluso a que se levante el secreto de sus comunicaciones y su propia inmunidad parlamentaria.

“Yo me someto a las investigaciones y al levantamiento del secreto de mis comunicaciones. Encantado de la vida de que me levanten la inmunidad. Una versión descabellada y sin pruebas no puede ser argumento para mancharnos a todos”, sentenció.

Según la Fiscalía de Chiclayo, en 2016 la organización criminal “Los Temerarios del Crimen” recibió S/ 40 mil del congresista César Vásquez, a través de un empresario, para financiar la campaña del hermano del alcalde de Chiclayo.