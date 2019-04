Apra recibió 100 mil dólares de Odebrecht, revela IDL-Reporteros

Una investigación de IDL-Reporteros reveló que el Partido Aprista recibió un aporte de 100 mil dólares de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña presidencial de Alan García en 2006.

Según ‘Cuarto Poder’, el partido que lidera García Pérez recibió dicho monto en dos armadas: U$S 60 mil dólares a nombre de ‘Laque’, que es el ‘codinome’ o seudónimo de Luis Alva Castro y U$S 40 mil dólares, al ‘Apra’, que no tiene ningún seudónimo.

Cuando Alan García ya era presidente, el 13 de junio de 2007 se registró la transacción de una operación anterior cuyo código es el 52131 y el monto eran los U$S 40 mil antes descritos.

La operación se hizo a través del Deutsch Bank Trust de Nueva York, y quien maneja la operación es ‘Gigolino’, que según la investigación es el sobrenombre de Olivio Rodrigues, uno de los principales operadores de la Caja 2 de Odebrecht.

Según IDL, los aportes clandestinos de la empresa brasileña se reflejaron en los reportes oficiales que hizo el Apra a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre las contribuciones de dinero a su campaña electoral.

Allí se precisa que Alva Castro aparece como el mayor aportante aprista a la campaña electoral del 2006, de acuerdo con la investigación de Ojo Público llamada ‘Fondos de Papel’, sobre el financiamiento de campañas políticas, a partir de la información que los partidos políticos declararon oficialmente.

Más pagos

IDL-Reporteros ha identificado dos operaciones más. Una de marzo de 2006, en plena campaña electoral peruana. Allí vuelven a aparecer las siglas de Jorge Barata y la entrega de 302,515 reales al Apra, 142 mil dólares al tipo de cambio de la época.

Asimismo, el 24 de junio de 2007 se hizo otra transferencia por 14,272 reales, 7,356 dólares al tipo de cambio en ese momento en Brasil.

En total, los montos que habrían sido entregados al Apra, según la documentación de IDL, alcanzan los 190 mil dólares, una cifra que se acerca a los 200 mil dólares que Barata afirma haber entregado al Apra, por intermedio de Luis Alva Castro, en el 2006.

Cabe indicar que el 14 de noviembre de 2017 Marcelo Odebrecht declaró haber apoyado la campaña presidencial de Alan García y posteriormente, el 28 de febrero de 2018, Jorge Barata confirmó que se entregó un aporte “no contabilizado” de U$S 200 mil dólares por un pedido específico de Luis Alva Castro.

IDL-Reporteros informó que trató de contactar a Alva Castro, para pedir su opinión ante la nueva evidencia. Sin embargo, el exministro aprista se limitó a decir que no tenía “ninguna posibilidad de contestar”.