Apra promoverá una moción de censura contra César Villanueva

El vocero de la Cédula Parlamentaria Aprista, Mauricio Mulder, reveló esta tarde que su bancada ha decidido promover una moción de censura contra el primer ministro César Villanueva por el comunicado emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) esta mañana en el cual se hablaba de un error cometido por el jefe de Gabinete respecto a la fecha en la cual César Hinostroza dejó el país.

“La Cédula Parlamentaria Aprista cree que dada la situación de ingobernabilidad a la que estamos llegando, el Congreso de la República debe censurar al presidente del Consejo de Ministros para lo cual hemos preparado un borrador que esperamos presentar hoy o el lunes a más tardar”, señaló.

“Lo importante es que el Perú tenga la claridad que el Gobierno no le miente, que no está pasando gato por liebre cambiando de versión, porque no es el único tema. Hemos tomado esta decisión y espero que otras bancadas se sumen”, añadió Jorge del Castillo, quien acompañó al portavoz de su bancada en conferencia de prensa.

En esa línea, Mulder dijo que si esta moción de censura acarrea una disolución del Congreso esto “ya no es el tema de fondo”, puesto que Villanueva“le ha faltado el respeto a la ciudadanía”.

“La moción de censura, sin dudas nos llevará, si es que se aprueba, al debate sobre si se disuelve o no el Congreso que para nosotros no es ya el tema de fondo. Si esto acarrea la disolución del Congreso, que se disuelva, y se tendrá que dar curso a los mecanismo que la Constitución establece para reestablecer la constitucionalidad del país, pero no podemos mirar para otro lado”, señaló.

“Hay evidencia de que Villanueva ha mentido y además en tres oportunidades, entonces, la verdad queda claro que estamos ante un Gobierno que le falta el respeto a la ciudadanía porque sí tenían conocimiento de la fuga del señor Hinostroza el 7 y están pretendiendo tapar el tema”, indicó.