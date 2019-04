APRA: "Las declaraciones de Barata ratifican y reafirman la inocencia de García"

La dirección nacional del Partido Aprista Peruano indicó esta tarde que las declaraciones del ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, “ratifican y reafirman la inocencia” del fallecido ex presidente Alan García.

“Las declaraciones, por tercera vez, del señor Barata ratifican y reafirman la inocencia de nuestro presidente mártir Alan García Pérez”, se lee en el comunicado.

“Ante las preguntas realizadas por el equipo especial de la fiscalía respondió categóricamente que: ‘Alan García nunca me solicitó ningún apoyo económico, tampoco me agradeció por algún tipo de ayuda, tampoco me insinuó algún acto ilícito’”, señala la agrupación.

Por esa razón, la dirección nacional del Apra convocó a sus militantes y simpatizantes a participar en un acto de desagravio en favor del fallecido ex mandatario esta noche en la sede central del Partido Aprista ubicada en la Av. Alfonso Ugarte.

“Se convoca a todos los militantes, simpatizantes y ciudadanos al acto de desagravio en favor de nuestro presidente inmmortal compañero Alan García Pérez, esta noche a las 7:00 pm en el aula magna de la Casa del Pueblo”, indicaron.

#Comunicado: Hoy en Brasil el señor Barata, funcionario de Odebrecht, ratificó y reafirmó que #AlanGarcía#NUNCA le solicitó ningún apoyo económico o insinuación de acto ilícito. pic.twitter.com/Sckt8OOmzx — APRA Oficial (@APRA_Oficial) 23 de abril de 2019

Más temprano, la Célula Parlamentaria Aprista manifestó en conferencia de prensa que con lo declarado por Jorge Barata se prueba que el ex mandatario Alan García “era inocente”.

“El señor Barata ha afirmado en forma clara y contundente que nunca Alan García le solicitó, ni le insinuó, ni le pidió dinero alguno y que nunca le entregó, le mandó o le envió dinero alguno. Ese ha sido un tema absolutamente claro y contundente hoy”, indicó Mauricio Mulder.

“Barata ha declarado en Brasil, ante los fiscales peruanos, que Alan García nunca le pidió suma alguna para él o para el Partido Aprista, directa ni indirectamente. Alan es inocente”, dijo Jorge del Castillo.

El ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata confirmó esta mañana que la constructora brasileña aportó 200 mil dólares a la campaña presidencial del Partido Aprista el 2006 a través de Luis Alva Castro.

Barata detalló que a Alva Castro le asignaron el nombre código ‘Laque’ en el Sector de Operaciones Estructuradas (Caja 2). De acuerdo a documentos de la Caja 2, a los que El Comercio tuvo acceso, Odebrecht depositó US$100.000 en dos armadas: US$60.000 a ‘Laque’ y US$40.000 al Partido Aprista.