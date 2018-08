Del Castillo: "Aplazar referéndum le costaría al Perú S/ 100 millones más"

El congresista Jorge del Castillo advirtió que no realizar este año el referéndum convocado por el Poder Ejecutivo, como proponen legisladores de Fuerza Popular, le costaría al país al menos S/ 100 millones adicionales.

Del Castillo, tras criticar la posición de Fuerza Popular de aplazar la consulta popular, consideró que es posible debatir y aprobar los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo y realizar esta consulta el 7 de octubre.

“Si no se hace así, cada elección cuesta más de 100 millones de soles, es decir, el fujimorismo va a hacer pagar al Estado 100 millones de soles más para darse el gusto de que no sea el referéndum este año sino cuando ellos quieran. A mí no me parece”, dijo en declaraciones a la prensa.

El parlamentario aprista precisó que, en el peor de los casos, el referéndum podría hacerse durante la segunda vuelta programada para la primera semana de diciembre.

Como se recuerda, el Poder Ejecutivo, a través del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, planteó que la consulta sobre diversos temas de importancia para el país, se efectúe durante la primera semana de diciembre.

No obstante, la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso del Congreso, Rosa María Bartra, aseguró que era “materialmente imposible” realizar el referéndum el próximo 7 de octubre.

En tanto, su colega de bancada y vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, explicó que era “un error” ponerle fecha al proceso de consulta.

El pasado 28 de julio, durante su mensaje ante el Congreso, el presidente Martín Vizcarra planteó la realización de un referéndum para consultar a la población sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y la reelección de legisladores, entre otros temas.



Fuente: Agencia Andina