Hace un año, PPK hizo oficial su renuncia a la presidencia de la República

El 21 de marzo del 2018, luego de que se llevara a cabo el último Consejo de Ministros que presidió Mercedes Araoz, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) hizo oficial su renuncia al cargo de presidente de la República.

“Frente a esta difícil situación que se ha generado, y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la Presidencia de la República”, fueron las palabras que pronunció PPK para confirmar la noticia.

Horas antes de la difusión de este video, y desde la víspera, Fuerza Popular (con la entonces vocería de Daniel Salaverry) hizo públicos varios videos y audios en los cuales se puede ver a congresistas del bloque de Kenji Fujimori negociar con Moisés Mamani para que vote en contra de la segunda moción de vacancia que se estaba promoviendo en aquellas fechas.

“No quiero que, ni la Patria ni mi familia, sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos”, señaló PPK quien rechazó estar detrás de algún tipo de negociación con congresistas para frustrar el intento parlamentario de removerlo del cargo.

PPK también estaba enfrentando cuestionamientos desde finales del 2017 sobre los vínculos de Odebrecht con empresas relacionadas a él y su socio, Gerardo Sepúlveda cuando Kuczynski era miembro del gabinete de Alejandro Toledo.

También estaba siendo criticado por presuntamente haber negociado el indulto humanitario que otorgó a Alberto Fujimori para conseguir votos que frustren la primera moción de vacancia en su contra en diciembre del 2017. Por estos dos cuestionamientos, PPK está actualmente inmerso en investigaciones preliminares y tiene impedimento de salida del país.