Ana Herz de Vega al borde del llanto: "Jamás he cometido delitos"

Lima. Ana Herz de Vega, una de las asesoras de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que no piensa fugar ni obstruir a la justicia, ante la solicitud fiscal de prisión preventiva en su contra por 36 meses. Asimismo, indicó que “jamás” ha cometido delitos.

“No existe ninguna razón para que a mis 68 años se me envíe a prisión. No voy a fugar, no voy a obstaculizar a la justicia. He tenido aciertos y errores en mi trabajo, pero jamás he cometido delitos”, dijo.

Durante su intervención ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Ana Herz de Vega, casi al borde del llanto, afirmó que Keiko Fujimori “es una mujer valiente, honrada y honesta”. “Es un excelente ser humano”, refirió.

Ante el juez Richard Concepción Carhuancho, Herz aseveró que fue “humillada en público y detenida como una delincuente en la calle” por el dicho de “una persona que miente”.

“No existe razón para que se me haya maltratado de esa manera. Tengo una trayectoria limpia, como toda mi familia. El testigo miente sobre una supuesta reunión y para algunas personas el derecho fundamental de la libertad vale muy poco”, indicó.

Aclaró que es empleada y asistente en el partido Fuerza Popular, y que en la campaña presidencial del 2011 su función era coordinar encuentros entre dirigentes con Keiko Fujimori, pero nunca estuvo a cargo de la captación de dinero.

“Durante la campaña del 2011 mi función era coordinar con los secretarios provinciales y de base los encuentros de la población con la señora Keiko. Mi función nunca estuvo relacionada a la captación de fondos”, señaló.

Finalmente, Ana Herz de Vega aseguró que no existe ningún asesor en la sombra y dijo que a su edad sufre de varias enfermedades. “Yo cumpliré con mi deber de enfrentar a la justicia, pero en libertad”, sentenció.