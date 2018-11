Ana Herz: Dicho de una persona que miente es usado para pedir prisión

Ana Herz de Vega, una de las asesoras de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó que se use las declaraciones de un testigo protegido, al que acusó de mentir, para solicitar 36 meses de prisión preventiva en su contra.

“El dicho de una persona ha sido suficiente para que me arrestaran y es el mismo elemento para que hoy pidan 36 meses de prisión preventiva, el dicho de una persona que ahora sabemos que miente”, expresó.

En RPP Televisión, Herz de Vega aseguró que jamás vio el movimiento del dinero que supuestamente entregó la empresa brasileña Odebrecht para la campaña presidencial del 2011. También defendió a Fujimori Higushi.

“Se está satanizando la confianza y amistad. Es decir, si soy amiga de Keiko y la conozco hace mucho tiempo, tienes que inferir que yo sé todo y no solamente eso, sino que Keiko ha hecho algo malo y que ha decidido eso. La quiero como si fuera la hija que no he tenido”, remarcó.

Explicó que su labor en Fuerza 2011 no veía temas legales ni contables, y que su función era el de consejera de Keiko Fujimori porque la conoce desde hace muchos años. También evitó pronunciarse sobre Rolando Reátegui.

“No voy a opinar sobre Rolando Reátegui. No deseo hacerlo”, dijo. Como se recuerda, Reátegui admitió ser el testigo protegido de la Fiscalía en el Caso Cócteles, que investiga los aportes de más de un millón de dólares a favor de Fuerza 2011.