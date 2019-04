Hija de PPK: "Mi padre está grave y no podrá sobrevivir una prisión"

La hija del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) Alexandra Kuczynski aseguró este domingo que el estado de salud de su padre es grave y consideró que la orden de prisión preventiva en su contra es una “condena de muerte”.

Remarcó, en ese sentido, que el ex mandatario ha respondido a todas las citaciones que le ha hecho la fiscalía.

“Él PPK está estable pero con supervisión de médicos, pero estable en prisión él no podía sobrevivir. Él está en una situación muy grave y en prisión preventiva él no va a sobrevivir. Yo creo que es una sentencia de muerte”, sostuvo en una entrevista con ‘Cuarto Poder’.

“Nuestro padre ha acudido a todas las citaciones de la fiscalía, no hay riesgo de fuga y se ha sometido a todas las investigaciones a las que ha sido requerido. Hace un año que está aquí haciendo su defensa. Lo sé porque he estado con él casi todo el año y él no puede sobrevivir a la prisión”, señaló.

Alexanda Kuczynski cuestionó que el juez Jorge Chávez Tamariz no haya tomado en cuenta la edad de su padre, ni el hecho de sus dificultades para movilizarse para argumentar un posible peligro de fuga. Lamentó, asimismo, la imagen que este caso puede dar del Perú internacionalmente.

“Tiene casi 81 años, tiene sus cuentas congeladas, no sabe dónde está su pasaporte, yo no sé si tiene pasaporte ahora. Él no puede caminar en este momento, entonces, no puede irse de fuga, es una cosa inconcebible que una persona, que un hombre enfermo de 81 años pueda ser condenado a prisión”, indicó.

“Yo no quiero ver a Perú sufrir un destino así en los ojos del mundo. Esta es una suspensión de reglas democráticas en todo el mundo”, añadió.

En esa línea, también se mostró el hermano del ex presidente, Miguel Kuczynski, quien comparó la situación del otrora jefe del Estado con la de un “siervo herido” y dijo creer “infinitamente preferible” un arresto domiciliario por su delicado estado de salud.

“Al ver a mi hermano he tenido la impresión de ver un siervo herido, ha perdido su sentido del humor y está profundamente afectado por todo esto”, manifestó.

El viernes 19 el juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, dictó 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en el marco de las investigaciones en su contra por el caso Odebrecht.

Según la tesis del Ministerio Público, el ex presidente habría incurrido en el delito de lavado de activos durante el gobierno de Alejandro Toledo, cuando Kuczynski se desempeñó como presidente del Consejo de Ministros.

El otrora jefe del Estado (2016-2018) permanece internado en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Angloamericana por problema cardíacos desde el martes 16, luego de que el Poder Judicial confirmara en segunda instancia la orden de detención preliminar en su contra por un plazo de 10 días.