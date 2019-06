¿Qué pena se solicita para expresidente Toledo por el Caso Ecoteva?

El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, formalizó este lunes su acusación, con fines de extradición, contra el prófugo ex presidente Alejandro Toledo, esta vez por el Caso Ecoteva.

Según informó el diario ‘El Comercio’, para el ex mandatario, el Ministerio Público pidió 16 años y 8 meses de cárcel como coautor del presunto delito de lavado de activos, en su modalidad agravada.

El fiscal superior también presentó la acusación contra la ex primera dama Eliane Karp y su madre, Eva Fernenbug; así como contra el ex asesor de seguridad de Toledo, Avraham ‘Avi’ Dan On, y su hijo Shai Dan On.

De igual forma, incluye a David Esquenazi Becerra, ex representante legal de Fernenbug. También plantea el pago de 6 millones 370 mil soles por concepto de reparación civil a favor del Estado.

Para Alejandro Toledo (coautor) se piden 16 años y 8 meses de prisión. La misma pena se solicita para Eliane Karp (coautora) y Avraham Dan On (coautor), mientras que para Shai Dan On (coautor) se pide 13 años y cuatro meses de cárcel.

Del mismo modo, para David Eskanazi (cómplice primario) se solicita 13 años y cuatro meses de prisión, mientras que para Eva Fernenbug (coautora), 10 años.

El Equipo Especial Lava Jato formula como imputación general que, durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), se habrían generado ilícitos provenientes de actos de corrupción en base a pagos de sobornos de empresas brasileñas para la licitación de la carretera Interoceánica Sur, tramos 2, 3 y 4.

Dichos fondos se encontrarían en cuentas a nombre de personas jurídicas constituidas en el exterior para evitar su vinculación con el ex presidente y su rápida identificación.

De acuerdo con la tesis fiscal, para concretar dicho accionar, se habría contado con la participación activa de Josef Maiman, Avraham ‘Avi’ Dan On y Shai Dan On, quienes habrían constituido empresas off shore en Panamá y Costa Rica.

La fiscalía añade que, a través de dichas empresas, se efectuó diversas transferencias de dinero que finalmente terminaron en Ecoteva Consulting Group S.A., constituida en Costa Rica y cuya presidencia recayó en Eva Fernenbug.

La Fiscalía sostiene que las transferencias hechas desde Ecoteva sirvieron para, posteriormente, adquirir dos bienes inmuebles y pagar dos hipotecas de viviendas en el Perú por parte de Fernenbug.

El documento del Ministerio Público agrega que los beneficiarios finales de las operaciones realizadas con los inmuebles habría sido la sociedad conyugal conformada por Alejandro Toledo y Eliane Karp.

Alejandro Toledo afronta una orden de prisión preventiva por presuntamente haber recibido coimas de la constructora brasileña Odebrecht. La Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial esperan avances del trámite de su extradición desde Estados Unidos.