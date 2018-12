Alejandro Aguinaga: Alberto Fujimori está bajo terapia intensa

El ex congresista y médico de Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga, precisó que el estado de salud del ex presidente está siendo constantemente monitoreado por cardiólogos y que próximamente se le aplicará un examen al corazón.

“Él (Alberto Fujimori) está en manos de los cardiólogos. Le tenían que hacer un cineangio en las arterias al corazón dentro de lo que ha sido aprobado por el equipo médico del Instituto de Medicina Legal”, señaló en declaraciones al diario Correo.

El cineangio que mencionó Aguinaga corresponde a un examen vía cáteter que no implica ningún tipo de operación quirúrgica.

“No es la mejor de las navidades y fin de año. Está bajo terapia intensa. Nosotros lo quisiéramos sano y libre. En estos momentos, tiene, de un lado, todos los problemas orgánicos de un hombre de de 80 años y que han sido corroborados por la junta médica que ha enviado el Instituto de Medicina Legal”, comentó.

Alejandro Aguinaga le sumó, a los problemas de salud, el estado anímico de alguien a quien “hace poco le han anulado el indulto”.

“Esperamos que el tribunal pueda revertir esta situación”, añadió el ex congresista fujimorista.

Alberto Fujimori permanece internado en la Clínica Centenario desde el 6 de octubre, cuando fue trasladado luego de sufrir una descompensación el mismo día que el Poder Judicial declaró nulo el indulto humanitario que le permitió salir en libertad.

Actualmente, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia está evaluando la apelación que presentó la defensa legal de Alberto Fujimori a la nulidad del indulto.

Alejandro Aguinaga señaló que mantienen al ex jefe de Estado alejado de temas políticos para no “intoxicarlo”. “Que permanezca en un estado de tranquilidad el mayor tiempo posible. Tratamos de no intoxicarlo con eso”, comentó.