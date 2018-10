Alberto Fujimori: Piden que Vizcarra observe ley aprobada por Congreso

Congresistas de diversas bancadas solicitaron al presidente Martín Vizcarra observar, por ser “inconstitucional”, el proyecto de ley para que las personas mayores desde los 65 años cumplan su condena en libertad con vigilancia electrónica personal dentro de la provincia donde se encuentra su domicilio.

César Vásquez, vocero de Alianza para el Progreso (APP) afirmó que **Fuerza Popular **“hace lo que quiere” en el Congreso, “manda al tacho” los procedimientos y a última hora “aprueba una ley política y con nombre propio”, por lo que calificó de “dictadura” la gestión fujimorista en el Parlamento.

“En el peor momento y en la coyuntura más complicada, lo ponen para incendiar la pradera, viéndose en caída libre. Desde Alianza para el Progreso rechazamos este tipo de leyes, que bien pueden ser debatidas, pero siguiendo el debido procedimiento”, expresó.

De otro lado, Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) insistió en que “apareció la firma de un fantasma en el Congreso”, en referencia a Richard Acuña, quien está de licencia por la muerte de un familiar.

“Él no ha estado físicamente acá, el que estuvo es el vocero titular. Malas acciones borran buenas intenciones. Nosotros veíamos con buenos ojos un proyecto de ley para evitar que los viejitos mueran en la cárcel y puedan pasar en arresto domiciliario o en libertad los últimos años de sus vidas”, refirió.

Recordó que el año pasado Fuerza Popular se opuso a un proyecto de ley parecido y logró que se enviara al archivo. “Ahora, de manera apresurada han aprobado un proyecto de ley plagado de errores”, sentenció al solicitar al mandatario Martín Vizcarra que observe la norma aprobada.

En tanto, Yhony Lescano (Acción Popular) dijo que la norma aprobada tiene “graves irregularidades” e insistió que existen resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que prohíben dar beneficios a sentenciados por delitos de lesa humanidad.

“Van a salir otros sentenciados por delitos graves. Quienes han presentado este proyecto de ley están absolutamente deslegitimados por la ciudadanía en las Elecciones Municipales y Regionales. Están rechazados por la ciudadanía y siguen manejando este parlamento de manera prepotente y abusiva”, refirió.

En ese sentido, Lescano también pidió a Vizcarra que observe la ley “porque nos va a meter en un aprieto y en impunidad. “Esto solo va a aumentar la inseguridad ciudadana. Este Congreso está a punto del cierre”, afirmó.

Finalmente, Alberto De Belaunde, exintegrante de la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK), señaló que no permitirán este tipo de abusos y pedirán a Vizcarra que observe la norma aprobada por la mayoría fujimorista en el Congreso.

“En los 90 no pudieron vencer, la ciudadanía recuperó la democracia. Hoy le decimos al fujimorismo que no vencerá. No permitiremos este tipo de abusos. Pedimos al presidente que observe esta ley anticonstitucional y antimoral”, remarcó.