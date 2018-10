Alberto Fujimori: "A todos mis hijos les pido estar más unidos que nunca"

Había guardado silencio desde que su hija, Keiko Fujimori, fuera detenida. Sin embargo, el ex presidente Alberto Fujimori se pronunció sobre la retención de la lideresa de Fuerza Popular quien es investigada por el presunto delito de lavado de activos en el ‘caso cócteles’.

“Pensé que ya no podía sentir más dolor, pero me equivoqué. No he sentido dolor más grande en toda mi vida que ver a mi hija siendo detenida y llevada a prisión”, manifestó Alberto Fujimori en un audio divulgado en RPP.

Alberto Fujimori, quien permanece internado en la clínica Centenario de Pueblo Libre, expresó su solidaridad con la lideresa de Fuerza Popular y exigió que se respete su presunción de inocencia.

“Ella siempre ha colaborado con la justicia. No existe ninguna razón para que la alejen de mis nietas de esta manera. Que los responsables continúen con todas las investigaciones, pero respetando su presunción de inocencia. Solo les pido un debido proceso”, señaló Fujimori.

“A ella todo mi cariño y apoyo en este momento tan duro. A todos mis hijos, el pedido de estar más unidos que nunca. Que este momento oscuro nos ayude a volver a ser una familia unida”, añadió Alberto Fujimori.

Como se recuerda, Keiko Fujimori fue detenida de forma preliminar en la mañana del miércoles por 10 días, cuando acudió a declarar en el Ministerio Público.

La orden de detención preliminar contra la lideresa de Fuerza Popular incluye a otras 19 personas involucradas en la investigación preparatoria de la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos, que incluye también presuntos aportes ilegales de Odebrecht.

Alberto Fujimori fue internado en la clínica Centenario luego de que el Poder Judicial anulara el indulto que le fue concedido el 24 de diciembre del año pasado, durante la administración del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).