Alan García sobre investigación por Odebrecht: otros se venden, yo no

Perú. El expresidente Alan García aseguró hoy que siempre estará a disposición de la justicia haciendo respetar sus derechos, tras conocerse la decisión del Ministerio Público que le abrió una investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos en el caso Odebrecht.

“Pueden investigar y reinvestigar 10 veces más mis ingresos, mi casa y mi oficina. Siempre estaré a disposición de la justicia haciendo respetar mis derechos. Otros se venden, yo no”, escribió en sus redes sociales.

Por sexta vez me investigan en 5 años. Ni Odebrecht ni Barata me mencionan y todos los peritajes oficiales demuestran que mis gastos se sustentan con mis ingresos.Otros se venden, yo no.