Alan García: "Sería una gran injusticia" que se dicte una detención en mi contra

El ex presidente Alan García Pérez aseguró este martes que si se ordena una detención preliminar en su contra “sería una gran injusticia”. En esa línea, descartó tener temor de que una medida de este tipo de produzca y pues “muchas veces se ha hablado de eso y nunca se ha cumplido”.

“Muchas veces he escuchado eso [la posibilidad de una detención preliminar] y nunca se ha cumplido. En este caso concreto, ningún documento de los que se han mostrado me alude, me mencionan”, sostuvo en una entrevista con RPP.

“No hay ninguna razón fáctica, lo que se dice hecho concreto. Todo es especulación. Con especulaciones no se priva a una persona de la libertad, ni siquiera de manera preliminar. A mí me parece que eso sería una gran injusticia, así como las que hemos visto últimamente”, señaló.

García Pérez aseveró que vive “una situación fea”, pero que “si la patria” se convence de que “tiene algo que pagar” lo hará. Descartó, en ese sentido, la posibilidad de solicitar nuevamente un asilo político.

“Es una situación fea, pero ser presidente del Perú es un inmenso honor, y lo he sido dos veces, si la patria llega a convencerse de que tengo algo de que pagar, pues es la patria”, aseguró

“Cuando estuve en la propia embajada estuve 15 días en una especia de arresto. Cerrado ese capítulo, ya no se puede hacer nada más que esperar, de manera que es un problema de paciencia y paciencia tengo para esperar la verdadera justicia que está en los jueces”, añadió.

El ex mandatario consideró, asimismo, que los fiscales están “abusando de las prisiones preventivas”, cuestionó que se realicen estos pedidos en base a supuestos y puso como ejemplo el caso del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“Lo que no me parece bien es que en una resolución de fiscalía diga que se pide la detención preliminar de una persona porque habría podido haber recibido dinero de unas personas cercanas. ¿Le parece justo?”, se preguntó.

“Los jueces acaban de decir, en la Corte Suprema [casación 1445-2018], que en nuestra patria los fiscales están abusando de la detención preventiva argumentando peligro de fuga entre otras cosas. Mire lo que ha pasado con Pedro Pablo Kuczynski, al señor sin muchas razones lo detienen pudiendo mantenerlo en la condición que estaba para que asista a su proceso”, añadió.

Finalmente, el otrora jefe del Estado (1985 – 1990 / 2006 – 2011) dijo no ver un indicio de delito en las reuniones que sostuvo su ex secretario y ex ministro Luis Nava con Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú y calificó la denuncia como “ruinosa, malintencionada y hasta torpe”.

“[La denuncia contra** Nava**] Me parece ruinosa, malintencionada y hasta torpe, porque durante dos años han buscado por todos lados, bienes, cuentas, millones y no las tendrán porque no hay nada. Si otros se venden yo no. Yo creo otra cosa a irse al ataúd con una alcancía llena de dinero”, indicó.

“No estoy argumentando, eso le toca a Luis Nava y a Miguel Atala, ellos dirán las razones, ellos mostrarán sus papeles […] [pero] yo no veo en eso [en reuniones] un indicio de delito. Si usted me demuestra que hay una empresa offshore y el banco demuestra para quien es la transferencia, eso es prueba. Por el momento yo prefiero esperar esa respuesta y esperar lo que diga el señor Barata”, manifestó.

Como se recuerda, Miguel Atala, es investigado por lavado de activos debido a las transferencias de US$1’312.000 que recibió su ‘offshore’ Ammarin Investment de parte de Kleinfeld Services, empresa creada por Odebrecht para el pago de sobornos en paraísos fiscales.

En ese contexto, un informe de “IDL-Reporteros” dio cuenta de que Atala sería un testaferro, puesto que el millonario monto habría tenido como destinatario final a Luis Nava.