Alan García: salvoconducto se evaluará cuando Uruguay confirme su decisión

El vicecanciller Hugo de Zela, quien se encargó de elaborar y entregar la nota diplomática al gobierno de Uruguay sobre la posición del Perú ante el pedido de asilo diplomático de Alan García, señaló que la posibilidad de otorgar un salvoconducto será evaluada una vez que se defina la situación del ex presidente.

“Lo que se tendría que analizar en este caso (de un salvoconducto) es el pedido que haga Uruguay. Dependerá de cómo haga ese requerimiento. Es un poco difícil saber ahora cómo lo motivará. Cuando recibamos la nota, nos tomaremos todo el tiempo necesario para hacer el análisis”, señaló en declaraciones a RPP.

El vicecanciller recordó que, así como Uruguay no tiene un plazo para decidir si acepta o no el asilo diplomático pedido por Alan García, el Perú tampoco tiene un tiempo definido para establecer si habilita o no un salvoconducto para que el ex presidente deje el país.

“La Convención sobre asilo diplomático establece el procedimiento de una manera muy clara, pero no establece plazos para cada una de las etapas”, comentó.

Hugo de Zela detalló que, en la nota diplomática enviada a Uruguay este martes 20 de noviembre, el Gobierno peruano descartó la existencia de una persecución política contra Alan García.

“Se afirma que en el Perú impera la democracia, el Estado de Derecho y la separación de poderes y se precisa que el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen plena autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones. (…) Se hace esta afirmación porque es indispensable puntualizar que en el Perú no existe persecución política de ningún tipo”, señaló el vicecanciller.

En la documentación entregada a la Embajada de Uruguay, donde permanece el ex presidente Alan García desde el último sábado, también se incluyó un informe elaborado por el Ministerio de Justicia que resume las investigaciones que incluyen al líder aprista.

“Se hace mención al tren eléctrico donde hay una investigación, al caso de las campañas presidenciales, al desbalance patrimonial que en un momento denunció el Congreso de la República, al proyecto especial de irrigación del Alto Piura y el caso de terminales del Callao. Todo en un sentido descriptivo”, aseguró.