Alan García tras rechazo de asilo: "Estaré a disposición de las investigaciones"

El expresidente Alan García se pronunció luego de que el gobierno de Uruguay rechazara su pedido de asilo diplomático esta mañana y aseguró que permanecerá en su casa a disposición de las investigaciones fiscales.

“Declaro que solicité el asilo previsto en la Constitución ante la inminencia de una orden de detención, pero cumplido este paso estaré en mi domicilio a disposición de todas las investigaciones y convocatorias que se me hagan”, señaló el ex jefe de Estado.

Alan García recordó que acudió a 49 citaciones ante el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso, para indicar que siempre ha estado a disposición de las autoridades correspondientes.

“Declaro que no existe ninguna delación, prueba o depósito que me vincule a ningún hecho delictivo y mucho menos con las empresa Odebrecht o la realización de alguna de sus obras”, añadió el ex presidente.

Rciardo Pinedo, secretario de Alan García, leyó el pronunciamiento del ex presidente. (Foto: Mario Zapa)

Cabe recordar que el Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra Alan García a pedido del fiscal José Domingo Pérez. Horas después de confirmada esta decisión, el ex presidente acudió a la residencia del embajador de Uruguay, Carlos Barros.

“Agradezco profundamente al embajador Barros y a su señora esposa la hospitalidad brindada y deploro cualquier molestia ocasionada”, indicó en su comunicado Alan García.

Por último, el ex presidente consideró que toda la información que ha sido propalada sobre las investigaciones en su contra son “rumores o especulaciones” y dijo esperar que las versiones sobre una posible detención arbitraria “sean ajenas a la verdad”.