Alan García ratifica que no utilizó su gobierno para enriquecerse

El expresidente Alan García ratificó que no recibió coimas o sobornos, ni estuvo implicado en negociados ilegales con la empresa Odebrecht, e indicó que jamás utilizó el gobierno que encabezó del 2006 al 2011 para enriquecerse.

“Yo no estoy involucrado en ningún negociado, coima, soborno. Eso desespera a mis adversarios. Andan diciendo está dentro PPK (Pedro Pablo Kuczynski), (Alejandro) Toledo perseguido, (Ollanta) Humala preso y ¿por qué Alan no? Alan no, porque no tengo por costumbre utilizar el gobierno para enriquecerme, entiéndalo bien, no pierdan su tiempo”, expresó.

Afirmó que Marcelo Odebrecht y Barata fueron claros al afirmar que nunca hablaron de ilícitos con él, cuando era mandatario.

“Nunca les pedí ni recibí nada de esos señores como sí lo han hecho otros y ha sido probado”, añadió.

García Pérez llegó esta mañana a la sede del Poder Judicial para declarar en calidad de testigo en el juicio oral seguido contra Rómulo León, exministro de Pesquería en el primer gobierno aprista, y contra el empresario dominicano Fortunato Canaán, por la construcción de hospitales.

Según dijo, por 44 vez consecutiva se acerca a las instituciones que imparten justicia en el país para declarar en calidad de testigo “y estamos siempre sin ningún temor”, anotó.

Fuente: Andina