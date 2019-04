Alan García publicó un tuit proclamando su inocencia un día antes de suicidarse

El exmandatario Alan García falleció este miércoles luego de disparase en la cabeza cuando un representante del Ministerio Público y varios policías acudieron a su domicilio para darle a conocer que existía una orden de detención preliminar en su contra.

Un día de tomar esta fatal decisión, el hombre de 69 años brindó unas entrevistas a diversos medios. Además, publicó un tuit donde proclamó, una vez, su inocencia en el caso Odebrecht

El exmandatario era investigado por la Fiscalía por supuestamente haber recibido dinero ilícito de la empresa constructora brasileña Odebrecht.

“Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza sólo les queda la ESPECULACIÓN o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado”, escribió el líder político.