García: Con Pérez o sin él, no me encontraron millones como a otros

El ex presidente Alan García se pronunció sobre la separación de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial del Caso Lava Jato, ante las especulaciones de que dicha medida le favorecería.

“Con Pérez o sin el, en 2 años no me encontraron millones ni cuentas o delaciones como a los otros”, afirmó García a través de su cuenta personal en Twitter.

“No me usen para atacar a (Pedro) Chávarry y tapar Chinchero, Cavassa o los 6 millones de su campaña 2016” concluye el ex mandatario en su tuit.

