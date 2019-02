Alan García: Si no me vendí por millones, ¿por qué me vendería por US$70 mil?

El ex presidente Alan García se pronunció a través de Twitter para negar que haya recibido pagos ilícitos de parte de Odebrecht a través de conferencias que dictó luego de que terminara su segundo gobierno.

“A los especuladores y enemigos: si no me vendí por millones como los otros, ¿por qué me vendería por 70 mil dólares de una conferencia real y pública y un año después del gobierno?”, escribió el ex jefe de Estado.

Alan García hizo este pronunciamiento poco después que se conociera que el Ministerio Público pidió al Congreso el informe de minoría que elaboró Humberto Morales, congresista del Frente Amplio, que recomienda investigar al ex presidente aprista por supuestamente haber favorecido a Odebrecht durante su mandato.

En paralelo, en Brasil, los fiscales del equipo especial Lava Jato y los procuradores ad hoc del Perú tienen programada esta tarde la firma del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, en el cual la constructora reconoce que cometió delitos en cuatro obras en el Perú, incluyendo el Metro de Lima.

“Los enemigos seguirán frustrados. A dos años de investigaciones, delaciones, cuentas y colaboradores eficaces, nada me vincula con coimas y depósitos. Pero el gobierno sí está embarrado con el ‘club de la construcción’”, añadió Alan García.

Cabe recordar que la defensa de García Pérez, el abogado Erasmo Reyna, presentó una denuncia contra el fiscal José Domingo Pérez por presuntamente haber afectado su derecho a la defensa al no haberle enviado la traducción de correos electrónicos relacionados a presuntas irregularidades en el pago de una de las conferencias del ex presidente en Brasil del 2012.

Actualmente, Alan García tiene un impedimento de salida de país por un plazo de 18 meses, solicitado por el fiscal Pérez luego que se conociera, a través de correos electrónicos, que el ex jefe de Estado habría recibido US$100 mil provenientes de la caja 2 de Odebrecht en el 2012 por la mencionada conferencia.