Alan García: "Ni pretendo ni debo ser actor en 2021"

El expresidente Alan García aclaró, mediante una nota de prensa compartida en Twitter, que no tiene la intención de postular a un cargo público en el año 2021. Asimismo, explicó que sus últimas participaciones en las redes sociales solo buscan advertir la necesidad de un diálogo en el país.

“Advierto que nuestra patria necesita diálogo racional y no concentración del poder ni chantajes […] No se preocupen, ni pretendo ni debo ser actor el 2021, pero no renuncio a mi derecho de opinión”, escribió.

Asimismo, comentó que “repetir las manipulaciones y psicosociales de Montesinos solo dan un triunfo efímero, porque arrollar a los otros con la fuerza y el dinero del Estado no solucionará los problemas del Perú”.

En ese sentido, Alan García defendió su derecho de emitir opiniones respecto a la situación nacional. Esto luego que deslizara una serie de rumores sobre la posibilidad de un golpe de Estado a través de sus cuentas de redes sociales.

El presidente Martín Vizcarra, ante los comentarios que García hizo la semana pasada, rechazó este tipo de declaraciones y dijo que “nunca más nadie hable sobre un golpe de Estado”. También calificó como “irresponsables” a quienes realizan este tipo de advertencias sin fundamento alguno.