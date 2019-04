Mónica Sánchez Minchola: Alan García tomó esa decisión en "defensa de su honor"

La exvicegobernadora de la región La Libertad, Mónica Sánchez Minchola aseguró que el exmandatario Alan García tomó la decisión de acabar con su vida “en defensa de su honor”.

“Estamos consternados por la noticia, y la reflexión que podemos sacar de todo esto es que hay una abuso de la aplicación de las normas y de la aplicación de la detención preliminar y prisión preventiva en el país. Contra Alan García no hay ninguna evidencia, solo hay presunciones y con esto no quiero salir en defensa ni de él, ni de nadie, solo del Estado de Derecho”, indicó.

“¿Cómo es que esto se determina, ni siquiera ha declarado el señor Barata. Una detención preventiva y preliminar debe ser la excepción a la regla y en país se ha convertido en una constante y eso es un abuso”, agregó, poco antes de confirmarse el fallecimiento de Alan García.

“Este hecho nos da mucho que pensar y analizar. Yo siempre he sido partidaría de que si hay responsables, estos tienen que asumir su responsabilidad, pero eso no quiere decir que se tiene que vulnerar derechos fundamentales. Entonces Alan García ha tomado esta decisión en defensa de su honor y es lamentable, porque el circo quería verlo enmarrocado y él no lo iba a permitir”, manifestó Sánchez Minchola.

Poco después, se conoció que el expresidente Alan García falleció en el hospital Casimiro Ulloa, luego de dispararse en la cabeza para evitar ser detenido de forma preliminar por 10 días.