Alan García: Morán pide peritaje a cámara usada durante diligencia

El ministro del Interior, Carlos Morán, solicitó que la cámara utilizada para grabar la diligencia en la casa del expresidente Alan García el pasado 17 de abril sea sometida a un peritaje, a fin de descartar cualquier manipulación.

“Solicito que esa cámara sea sometida a un peritaje para descartar que haya habido manipuleo para ocultar información”, señaló en su intervención por mención en la Comisión de Defensa del Congreso de la República.

El titular del Mininter refirió que por respeto al exmandatario no quiere hacer un “tema mediático”, ya que las imágenes grabadas por la suboficial técnico de primera PNP Gloria Giovanna Andrade Arteaga son “crudas”.

“El video contiene escenas crudas y nosotros no queremos hacer que esto se vuelva un tema mediático por respeto a la persona que se suicidó. Normalmente los policías apagan el audio para que no se filtre”, expresó.

Declaró agente que grabó diligencia

La suboficial técnico de primera PNP Gloria Giovanna Andrade Arteaga señaló que el mayor PNP Fredy Ordinola la llamó a la 1:00 am del mismo 17 de abril informándole que debía estar a las 6:00 am en la casa de García Pérez.

“Es mi primera intervención en un operativo de detención preliminar de un político. El mayor Ordinola me dio el equipo. Antes he filmado con mi celular en otros operativos. No fue continuo porque filmo las cosas importantes o relevantes para la investigación”, aseveró.

Indicó que no recibió ninguna orden sobre la grabación de la diligencia y que era la primera vez que utilizaba ese tipo de filmadora. “No recibí ninguna orden para apagar el audio. Yo recibí la filmadora apagada y sin audio”, precisó.

“Cuando escucho el disparo me quedo en el descanso de la escalera. Esperaba que la puerta se abriera. Cuando la puerta se abre por dentro, ingreso y filmo la habitación. Me quedé con el fiscal en la casa”, agregó la suboficial.