Alan García: "Me allano al impedimento de salida del país"

El ex presidente Alan García aseveró esta tarde que se allanara al requerimiento de la fiscalía que pide el impedimento de salida del país en su contra.

“Declaro que me allano al impedimento de salida. No tengo ningún problema en aclarar esto. Lamento mucho que pudiendo preguntar se pida al juez esta medida. Estamos enviando un documento al juez en el cual le decimos que nos allanamos al requerimiento”, sostuvo en diálogo con la prensa.

El dos veces ex mandatario lamentó que se haya suspendido la citación que tenía esta mañana para declarar ante el fiscal José Domingo Pérez por el Caso de la Línea I del Metro de Lima y consideró que existe una “persecución política” en su contra, aunque no precisó quiénes estarían detrás de la misma.

“Creo que se está haciendo en efecto persecución política porque yo he estado 49 veces en la fiscalías, en los juzgados y en el Congreso y lamento mucho que se usen este tipo de instrumentos para infamar a personas políticas”, señaló.

“Hace unos días he denunciado que aunque no hay un militar en el poder se está produciendo una acumulación de poder que no es positiva para el país”, añadió.

Como se recuerda, esta mañana se reveló que el Ministerio Público pidió al Poder Judicial el impedimento de salida del país contra el ex presidente Alan García en el marco de las investigaciones que le sigue por el Caso de la Línea I del Metro de Lima.