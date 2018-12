Alan García: exvicepresidente de Petroperú retiró U$S 890 mil de Andorra

Miguel Atala Herrera, exvicepresidente de Petroperú en el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), retiró unos 890 mil dólares de una cuenta en la Banca Privada de Andorra y lo transfirió a cuentas en otros bancos en Estados Unidos y Panamá.

Según el programa ‘Cuarto Poder’, en marzo de 2012 el exfuncionario envió 500 mil dólares a una cuenta en el Scotiabank Perú sucursal Panamá, que sería una cuenta familiar de Atala. En abril y mayo de ese año hizo tres depósitos más en esa cuenta por un total de 390 mil dólares.

Sin embargo y según la Fiscalía, solo en una transferencia de 180 mil dólares, de noviembre de 2012, aparece él como beneficiario. Ante los fiscales, Atala dijo que ese dinero acabó en otra cuenta suya en otro banco, que en ese momento no recordaba.

“(Las transferencias) va a una cuenta que mi persona tiene en una sucursal del Scotiabank Perú en Panamá, pero ya no la tengo, porque el Scotiabank Perú cerró su sucursal en Panamá y debo haber transferido ese dinero a mí mismo, pero en otra cuenta que en este momento no recuerdo, pero me comprometo a dar la información que así lo acredite”, señaló.

La Fiscalía señala que en setiembre de 2012 fueron retirados 726 mil dólares. Ese mismo mes, Miguel José Atala Nemi, hijo del exfuncionario, y su esposa adquieren una propiedad de tres pisos en la urbanización Limatambo en San Isidro.

El 20 de agosto pasado, el inmueble fue vendido a la empresa Comercializador Multinacional SAC por un millón de dólares.

Asimismo, desde la misma cuenta del Scotiabank en Panamá, entre el 2012 y 2015, fueron transferidos 310 mil dólares a otra cuenta del mismo banco en Perú, cuyo beneficiario es el exvicepresidente de Petroperú.

Entre el 2011 y 2012, desde esta cuenta fueron transferidos 658 mil dólares a la empresa Intralex SAC de Atala. En ese periodo de tiempo a través de Intratex, Atala aportó con 99 mil 323 soles a la campaña al Parlamento Andino del ex secretario presidencial aprista Luis Nava Guibert.

Cabe indicar que en setiembre de 2017, el diario El País de España reveló que Atala había recibido 1 millón 312 mil dólares de parte de Odebrecht, entre los años 2007 y 2008, dinero que fue depositado en la Banca Privada de Andorra, en la cuenta de una empresa off shore de la que él era representante, Ammarin Investment.

Según el medio español, el dinero fue enviado a través de Klienfeld Services, la empresa off shore utilizada por la constructora brasileña para el pago de sobornos en toda la región.

La defensa de Atala sostiene que el dinero es la transferencia de posesión de un terreno propiedad de Inmobiliaria La Toscana, empresa de la que Atala era socio.

La Toscana se lo traspasó a Odebrecht y el importe de esta transacción, el millón 312 mil dólares, fue a parar a la cuenta de Atala en Andorra, debido a una supuesta deuda de 11 millones de dólares que La Toscana tenía con él.

La hipótesis fiscal quiere demostrar un presunto lavado de activos en el caso del exvicepresidente de Petroperú. Incluso, la Sala Penal de Apelaciones extendió hasta por 18 meses el impedimento de salida del país en contra de Atala.