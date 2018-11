Alan García indica que hay una "obsesión" para incluirlo en el informe Lava Jato

El líder del Partido Aprista, Alan García, negó que haya sido blindado en el informe final de la Comisión Lava Jato del Congreso, en el cual no se incluye recomendación alguna que apunte a que el ex jefe de Estado deba ser investigado por los pagos de coimas de la constructora Odebrecht.

“Obsesión. En el Congreso discuten meterme como sea en (el informe) Lava Jato. Pero ya la empresa Odebrecht dijo a quién y cuánto pagó. “Nunca hablamos de nada ilícito con Alan García’”_, escribió el ex jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

Alan García se expresó así en medio de críticas hacia el informe final de la Comisión Lava Jato, presidida por Rosa Bartra (Fuerza Popular) por no recomendar que el ex presidente sea investigado por las irregularidades en la concesión de la Línea 1 del metro de Lima.

“¿Lava Jato blindó a Alan García? ¿Cómo si es un (voto) de siete? Lo cierto es que nadie dijo que a mí me compraron como a los jefes de los que están hablando. Eso los desespera como en el 90 y el 2011”, añadió el ex mandatario, en referencia a los votos que tuvo la Célula Parlamentaria Aprista en la comisión investigadora.

El informe final de la Comisión Lava Jato empezará a ser debatido desde hoy, lunes 5 de noviembre, en el pleno del Parlamento, luego de que se postergara su evaluación a pedido de Fuerza Popular.