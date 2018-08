Alan García anunció su regreso a la vida política activa en el Apra

El ex presidente Alan García, después de pasar dos años apartado de la militancia activa de su partido, el Apra, volvió a participar en un evento para anunciar que regresaba a la vida política activa para evitar más “conflictos internos”.

“Yo observo, miro, escruto, los conozco, conozco sus conflictos, sus pequeñeces, sus odios […] Por eso vuelvo. ¿Cómo vamos a dejar que la obra de Haya de la Torre se reduzca? Hay que morir en el intento”, se le escuchó decir a Alan García en el evento.

El ex presidente dio un discurso en un evento que se llevó a cabo en La Molina el 25 de agosto y que fue grabado y difundido por Facebook. Ahí, no dudó en expresar su opinión sobre diversos temas políticos, empezando por las pugnas internas que se registraron dentro del Apra en los últimos años.

“Ese espíritu derrotista, acobardado, no debemos aceptarlo en el partido. Aquí no queremos (a quienes) aceptan ministerios de cualquier usurpador como (Pedro Pablo) Kuczynski que negocia indultos y negocia compras de votos […] No hay cosa que me haya avergonzado más que dos felones pudieran decir ‘Me vendo por un ministerio ante un gobierno que está deshaciéndose’. Eso no lo podemos tolerar nunca”, comentó Alan García.

El ex mandatario se refirió así a los ex ministros Javier Barreda (de Trabajo) y Abel Salinas (Salud), quienes fueron expulsados del Apra luego que aceptaran ser parte del último gabinete que acompañó a PPK hasta que renunció a la presidencia de la República.

Alan García también expresó sus dudas sobre el referéndum convocado por Martín Vizcarra. “Cuidado que, como no tiene (la legitimidad) puede ser que, como aprendiz de brujo, abra la caja de Pandora y se produzca un desorden generalizado. De repente el referéndum termina siendo uno para que usted se vaya, o para que haya una asamblea constituyente”, comentó.

Este evento partidario, organizado por un comando de acción del Apra radicado en La Molina, se llevó a cabo tres días después que Alan García encabezara un debate en la Universidad San Martín en el cual no dudó en asegurar que se encontraba apartado de la vida política.

“No voy a decir cuál es mi opinión en ninguno de los tres temas, porque es lo que menos interesa, menos viniendo de un ajeno a la vida política”, comentaba en aquel debate en el cual participaron los congresistas Úrsula Letona (Fuerza Popular), Jorge del Castillo (Apra) y Juan Sheput (Peruanos por el Kambio).

Cabe recordar que el Apra, en las elecciones de julio del 2017, eligió a Alan García como presidente del partido, a pesar de que él había anunciado que se retiraba de la vida política tras las elecciones presidenciales del 2016. García renunció a la presidencia partidaria en cuestión de horas.