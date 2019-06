Julio Rosas y Pedro Olaechea piden inscribir nueva bancada Acción Republicana

La nueva agrupación Acción Republicana solicitó el último lunes su inscripción como nueva bancada ante la Oficialía del Parlamento, integrada por Pedro Olaechea, Nelly Cuadros, Julio Rosas, Sonia Echevarría y Marita Herrera.

A través de un oficio al oficial mayor, Gianmarco Paz, la agrupación política pidió su inscripción “al amparo del derecho constitucional y legal” que los asiste.

“En función a lo establecido por el artículo 94 de la Constitución Política […] pedimos a usted señor oficial mayor del Congreso de la República se sirva disponer las acciones del caso necesarias para que se proceda según corresponda al registro del presente grupo parlamentario”, indica el documento.

Además, anuncian que la vocería titular estará a cargo del congresista Pedro Olaechea, mientras que la alterna recaerá en Nelly Cuadros.

Como se recuerda, Julio Rosas, Pedro Olaechea y Marita Herrera formaban parte de la bancada Concertación Parlamentaria.

Nelly Cuadros presentó ayer su renuncia irrevocable a la bancada de Fuerza Popular, mientras que Sonia Echevaría hizo lo propio en el bloque de Cambio 21 el último marzo.

Juan Sheput, vocero de la bancada Concertación Parlamentaria a la cual pertenecían Julio Rosas y Pedro Olaechea, dijo que tuvieron una reunión este lunes 3 de junio pero que no se trató en ningún momento una división formal de los integrantes de este grupo parlamentario.

“Hubo fuertes discrepancias por temas fuertes como el informe de Pedro Chávarry. Querían una actitud más suave con el ex fiscal de la Nación, que no lo atacara ni me metiera con él. Pero no se habló de ninguna separación. Nos dimos la mano y nos fuimos a las 6 p.m.”, señaló.

Pese a esta falta de aviso para la formación de esta bancada que deja a Concertación Parlamentaria con solo cuatro integrantes (se necesitan cinco para formar bancada), Juan Sheput dijo sentirse aliviado porque ya no tendría que defender como vocero posiciones que no compartía.

“Ahora solo somos cuatro y eso lo podemos solucionar rápidamente, pero sobre la experiencia de no estar con gente que está en las antípodas ideológicas de nosotros”, concluyó.