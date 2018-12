Aeromoza que denunció a Mamani revela maltratos en Comisión de Ética

La aeromoza de Latam Airlines que denunció por tocamientos indebidos al congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani, aseguró que una congresista que integra la Comisión de Ética Parlamentaria le hizo “preguntas agresivas, tratando de herirme”.

“Salí peor de lo que entré (de la Comisión de Ética) porque me sentí atacada por algunos. Una mujer sobre todo. Eso me da más pena. Es indignante, un absurdo, pero sí. Me arrepentí de ir a apoyarlos”, dijo al programa “Punto Final” de Latina.

“Las preguntas de esa señora eran incisivas, agresivas, tratando de herirme más de lo que ya estoy”, agregó al señalar que dicha congresista, cuyo nombre no reveló, intentaba demostrar que mintió o exageró. “Fue horrible”, aseveró Lana Campos.

La aeromoza habló por primera vez de manera pública y reveló qué sucedió aquel 14 de noviembre en el avión que cubría la ruta Juliaca-Lima LA2096, de donde el legislador fujimorista fue bajado tras ser acusado de tocamientos indebidos.

“Ahora sí entiendo por qué las mujeres se callan porque tienen miedo y yo peor aún tratándose de quién es”, señaló la aeremoza.

Cabe indicar que el congresista Moisés Mamani sugirió hacer una reconstrucción de los hechos en Juliaca y que el caso sea visto allá. Este pedido ha sido rechazado rotundamente por la Defensoría del Pueblo y lo calificó de “inaceptable”.