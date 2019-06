Acción Popular dividido por cuestión de confianza presentado por el Ejecutivo

El congresista Edmundo del Águila (Acción Popular) le respondió al gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, quien lo llamó el “Yeni Vilcatoma” de su bancada, y aseguró que este ya no es presidente del partido.

“Lo tomo por quien lo dice. Mesías Guevara no tiene autoridad, ya no es presidente del partido porque su periodo ya había caducado. Mi periodo también acabó, pero no hablo como secretario general, sino como militante, miembro y vocero de la bancada”, dijo.

Como se recuerda, Guevara afirmó que la bancada de Acción Popular“se ha convertido en un apéndice [del fujimorismo]” por haber apoyado el archivamiento del proyecto del Ejecutivo sobre la inmunidad parlamentaria.

“Es una bancada con K y eso yo lo lamento mucho. La bancada ha deslindado de lo que significa la actuación democrática de Acción Popular”, señaló en una entrevista al diario ‘El Comercio’.

Al respecto, Del Águila señaló que Acción Popular está de acuerdo con la reforma política y que en lo que va de este periodo congresal su bancada ha presentado casi diez proyectos que apunta a esa dirección.

Sin embargo, cuestionó la actitud de Ejecutivo al presentar una cuestión de confianza y solicitar que se aprueben los proyectos hasta que culmine la presente legislatura, el próximo 15 de junio.

“No estamos de acuerdo con la actitud del Gobierno. Creo que se equivoca primero al querer condicionar al Congreso. En los días previos hemos visto cómo abogados y constitucionalistas han refutado todo el accionar del Gobierno”, refirió.

“Si queremos hacer las cosas como el Gobierno central lo quiere hacer y como la bancada de Acción Popular lo quiere hacer, hagamos bien las cosas”, agregó al subrayar que los integrantes de su bancada aún no se han reunido para tomar una posición.

“Apoyamos la reforma y si eso implica apoyar la cuestión de confianza, se tendrá que hacer”, sentenció el parlamentario.