Abogado de secretaria de PPK: espero que este error tan grande sea corregido

El abogado José Ugaz, quien ejerce la defensa de la ex secretaria de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Gloria Jesús Kisic, presentó el recurso de apelación a los diez días de detención preliminar contra su patrocinada como parte de la investigación que sigue la fiscalía por el presunto delito de lavado de activos.

“El recurso de apelación ha sido presentado el día de ayer [miércoles], estamos esperando que el juzgado eleve ese expediente lo antes posible para que este error tan grande, que lamentablemente desprestigia el trabajo que viene haciendo la fiscalía, (sea corregido)”, indicó a la prensa.

En ese sentido, José Ugaz aseguró que Gloria Jesús Kisic se ha presentado dos veces a declarar ante la fiscalía e incidió en que es falso que exista algún peligro de fuga de parte de la secretaria.

Además, Ugaz afirmó que Gloria Kisic actuó únicamente como secretaria del ex mandatario y que no mantuvieron ninguna relación amical a lo largo de los años.

“Ella ha actuado como secretaria, no es su amiga, no ha habido relación de amistad, no se frecuentaban socialmente. Hay que tener en cuenta que el señor Kuczysnki ha vivido muchos años en el extranjero, en los años que él no fue ministro vivía en Estados Unidos, la señora Kisic lo único que hacía era recibir pagos que tenía que hacer aquí para pagarle al servicio doméstico”, explicó Ugaz.

El abogado refirió que Kisic “está pasando por una situación de algo de estrés” ya que no comprende por qué ha sido involucrada en este proceso, por el cual se encuentra detenida preliminarmente desde el último miércoles.

“Está pasando una situación de algo de estrés. Se siente que está en una situación absolutamente injusta y no comprende por qué se le involucra con la privación de la libertad que es una medida totalmente desproporcionada”, detalló.