Abogado de César Hinostroza tras conocer su captura: "No estaba enterado"

William Paco Castillo, exdefensor del expresidente Alberto Fujimori, es el nuevo abogado del destituido juez supremo César Hinostroza y la noticia de la detención de su patrocinado lo agarró de sorpresa.

“No estaba enterado, tenía entendido que iba a presentarse a una audiencia para definir su situación legal, si se le otorgaba arresto domiciliario. No tengo conocimiento de que ha habido detención, no conozco el tema. Eso no cambia la base del esquema de defensa”, dijo en RPP.

Precisó que le preocupan las medidas de coerción más estrictas que se dictarán contra su patrocinado, pero argumentó que eso no debe comprometer el resultado final, que puede ser la inocencia o culpabilidad.

Minutos antes, el letrado había defendido la decisión de su patrocinado de huir del país y dijo que solo se está “haciendo un escándalo”.

“Todos tienen derecho a huir. No nos escandalicemos porque alguien que se siente perseguido huye. No es un delito. Me parece escandaloso que las autoridades no se hayan preocupado en evitar su fuga”, expresó.

En diálogo con RPP Noticias, Paco Castillo había informado que habló extensamente por teléfono con el ex juez supremo este jueves a las 18:00 horas

“Está en Madrid. Debe estar en casa de un familiar, no le he preguntado y no creo que sea prudente hacerlo”, remarcó.