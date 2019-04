Abogado de Atala: documentos de Barata no fueron entregados recientemente

El abogado Julio Rodríguez, quien ejerce la defensa del ex vicepresidente de Petro-Perú, Miguel Atala, aseguró que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, no ha brindado documentación nueva que sustenten sus declaraciones en el interrogatorio con el equipo especial del caso Lava Jato este miércoles.

“No son documentos que hayan sido entregados recientemente, son documentos que ya existen desde mucho antes y muchos han sido entregados en abril de este año”, indicó a la prensa desde Brasil.

Según precisó, se trata de documentos que fueron entregados con anterioridad y Barata ha brindado una explicación, la cual solo se sustenta “en su dicho”.

“Ha dado la explicación que él tiene respecto a esta documentación, pero como repito, la explicación no está sustentada más que en su dicho”, manifestó Julio Rodríguez.

El abogado evitó brindar información sobre el contenido de las respuestas de Jorge Barata en la diligencia, pero señaló que los documentos entregados forman parte del acuerdo de colaboración eficaz firmado por Odebrecht y el Ministerio Público del Perú.

“Evidentemente [los documentos] son parte de la colaboración que ha hecho la empresa, es parte de todo el acerbo que va a ir entregando porque tampoco se trata de documentación que está completa”, precisó.

Como se recuerda, Miguel Atala es investigado por el presunto delito de lavado de activos, por presuntamente haber recibido en una cuenta creada en la Banca Privada de Andorra (BPA) $1’312,000 que fueron transferidos por Odebrecht entre 2007 y 2008, durante el segundo gobierno de Alan García.