Abogada de Keiko Fujimori: "Evaluamos la posibilidad de no ir a audiencia"

Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, dijo que evalúa la posibilidad de no asistir a la audiencia convocada para este domingo, donde el Poder Judicial debe resolver un pedido de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular.

“Nosotros estamos analizando la posibilidad (de no ir). Hasta el momento no he sido notificada de la solicitud de la Fiscalía”, dijo en diálogo con RPP Noticias.

Cuestionó al juez Richard Concepción Carhuancho por “copiar y pegar” la acusación del fiscal José Domingo Pérez, y por a su parecer ordenar la detención de Keiko Fujimori“con una emboscada”.

Indicó que si el juez no decide apartarse del caso, ella deberá tomar la decisión de asistir o no, ya que se trata de una audiencia de abogados.

Loza explicó que ni siquiera ha recibido una copia de la acusación del fiscal José Domingo Pérez y espera ser notificada inicialmente.

“Primero espero que no nos notifiquen inmediatamente. No conocemos este domingo. ¿Qué voy a reclamar yo el día de mañana si no lo conozco todavía?”, remarcó.

Como se recuerda, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo de Richard Concepción Carhuancho, programó para este domingo a las 10:00 a.m. la audiencia que verá la solicitud de prisión preventiva por 36 meses para Keiko Fujimori, así como para otros once investigados.

La audiencia fue confirmada por el Poder Judicial a través de sus cuentas en redes sociales.

Dicha sesión obedece a la solicitud formulada más temprano por el fiscal José Domingo Pérez contra la ex candidata presidencial y personas de su entorno por el presunto delito de lavado de activos.